Parcheggi per gli scooter spesso occupati dalle auto

In piazza Malpighi i parcheggi riservati agli scooter dopo le 20 diventano parcheggi per le auto. Vengono multati decine di mezzi parcheggiati negli spazi a loro dedicati. Una disposizione che sembra far percepire ai cittadini la volontà del Comune di utilizzare le riforme stradali solo per fare cassa. Gli utenti si sentono presi in giro da questi ’parcheggi dinamici’ e di conseguenza vedono con diffidenza anche la riforma dei 30 kmh

Sandro Vedovi