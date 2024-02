Parcheggiatore abusivo denunciato

È stato fermato, per la terza volta in pochi mesi, perché svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo durante i giorni di Arte Fiera. Un uomo di 59 anni è finito nuovamente nei guai dopo che i carabinieri della stazione Navile, a seguito di numerose segnalazioni da parte degli automobilisti, lo hanno sorpreso a chiedere 10 euro ai visitatori per parcheggiare la propria auto durante l’evento. Alla vista dei militari, l’uomo ha immediatamente tentato di allontanarsi, ma senza riuscirci. Perquisito, è stato trovato in possesso di 70 biglietti con la scritta ‘parcheggio posteggio auto’ nascosti all’interno della tasca della giacca. Era stato denunciato già due volte per lo stesso motivo lo scorso ottobre, quando aveva ammesso di fare il parcheggiatore abusivo per motivi di sopravvivenza. Il cinquantanovenne, residente a Palermo, disoccupato, è stato quindi denunciato per truffa e inosservanza del foglio di via obbligatorio.