Parcheggio a Bologna: app, titoli e tessere. Ecco come si paga la sosta

Bologna, 24 febbraio 2023 - Rivoluzione parcheggi sotto le Torri, cambia il sistema di pagamento della sosta. Dal primo marzo saranno attivi i nuovi parcometri, più “smart” e funzionali: addio al vecchio ticket (che sarà comunque emesso per ragioni fiscali e potrà essere conservato) da posizionare sul cruscotto della macchina, basterà inserire la targa e si potrà anche pagare con carta di credito, oltre che monetine.



Non solo: per prolungare la durata della sosta, non servirà più tornare al parcometro in cui, inizialmente, si è pagato il parcheggio. Basterà infatti recarsi in uno qualsiasi dei nuovi parcometri, inserire la targa, e il gioco è fatto.



Più in generale, quello della sosta è un tema caldo emerso anche dalle pagine di cronaca negli ultimi giorni a causa di un ‘pasticcio’ che riguarda il parcheggio dei residenti, che si sono visti arrivare una raffica di multe (poi annullate). Ecco un vademecum su tutte le modalità con cui è possibile pagare la sosta a Bologna.

App per la sosta, ecco quali sono attive a Bologna

Oltre ai parcometri, è possibile pagare il parcheggio anche tramite le app convenzionate. Non è possibile incrociare i due sistemi: se si utilizzeranno i parcometri per pagare la sosta, non si potrà poi estendere la durata tramite applicazione, e viceversa. O uno o l’altro, insomma.



Le app attive sono: Sosta+ (senza alcun costo aggiuntivo, mentre per le altre possono essere previsti costi ulteriori, comunque non superiori al 15% della tariffa), Easy Park, MyCicero (che ha cambiato nome da poco in MooneyGo, attenzione), Parkappy, Pay by phone, Phonzie, Pyng, Smarticket e Tabnet. Le app sono disponibili su tutti gli store.



Titoli di sosta cartacei, dove possono acquistarli

E’ possibile acquistare i titoli di sosta orari e i titoli di sosta in abbonamento cartacei solo presso le rivendite convenzionate (edicole e tabaccai), che si sono rifornite di titoli cartacei (elenco su https://bologna.iovivo.eu/dove-acquistare/). E’ possibile richiedere l’emissione della fattura per questi acquisti scrivendo un’email all’indirizzo: [email protected]



Autoparchimetri e tessera a microchip, come funzionano

Gli autoparchimetri non vengono più distribuiti né manutenuti, così come non vengono più distribuite le tessere a microchip. Chi ne fosse ancora in possesso, può utilizzarli fino ad esaurimento del credito. Gli autoparchimetri in disuso possono essere riconsegnati presso gli sportelli Bomob.

Nuovi parcometri per la sosta, via dal primo marzo

Ad annunciare la novità è direttamente l’assessora Valentina Orioli, insieme a Pietro Bacchetta di Bomob. I nuovi parcometri saranno meno (si passa da oltre 900 a 560), ma continueranno a coprire capillarmente tutte le zone della città.



I nuovi parcometri saranno di tre modelli di marca Flowbird: quelli in centro storico saranno tutti touch screen, offrendo servizi migliori, da una strumentazione informativa più aggiornata al consolidamento dei canali digitali, con l’obbiettivo di “ridurre la presenza di torrette nello spazio pubblico - spiega Orioli - e avvicinarsi sempre più allo scenario di una Smart city”.



Si baseranno sull’impostazione ‘Pay by plate’: si paga inserendo la targa, appunto. Ed è proprio grazie a questo sistema che il Comune stima un risparmio, in termini di distanza da percorrere per gli utenti, di circa quattromila chilometri in meno da percorrere al mese. Questo grazie alla possibilità di non dover tornare a collocare il tagliando sul cruscotto.



Ogni transazione sarà così trasmessa a un database, che raccoglie anche il riscontro dei pagamenti tramite cellulare, facilmente verificabile dagli accertatori. Restano valide le tariffe già in uso fino a oggi. Il Comune, per far fronte alla sostituzione delle ‘macchinette’, ha investito un milione e mezzo di euro, stanziamento già previsto in sede di capitolato di gara.



Tutte le info e la mappa con il posizionamento dei parcometri saranno disponibili sul sito di Bombo con l’avvio del nuovo sistema.