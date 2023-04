Parcheggio Coop di via Busacchi Assolti dal giudice i tre imputati

Si è concluso con tre assoluzioni piene, perché il fatto non sussiste, il caso dei presunti abusi e falsi in relazione ai lavori per costruire un parcheggio adiacente a un supermercato Coop, in via Busacchi, in zona Andrea Costa, e ai rumori provocati dal cantiere. La sentenza è stata pronunciata dal Gip Alberto Gamberini per i tre imputati, un legale rappresentante di Coop Alleanza all’epoca dei fatti, il perito industriale che seguì la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), i e la dirigente del settore Edilizia del Comune di Bologna. I primi due rispondevano a diverso titolo di falsità ideologica, la terza di abuso di ufficio e omessa denuncia.