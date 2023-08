Parcheggio di Saliceto Il campo nomadi è tornato

Si torna sempre dove si è stati bene. E infatti la famiglia nomade è tornata a occupare abusivamente il parcheggio pubblico tra via di Saliceto e via Ferrarese. Non sono passate nemmeno due settimane dall’apparente partenza, quando domenica 6 agosto, dopo una lite avvenuta proprio nell’accampamento rom, la famiglia aveva deciso di abbandonare il parcheggio, da anni diventato ormai una casa a cielo aperto per i numerosi membri della famiglia. Ma da qualche giorno tutto è tornato come prima: tre camper sono tornati negli stessi posti di qualche settimana fa, con lettini per prendere il sole a occupare l’area circostante, stendini a bordo strada e padelle sporche appoggiate sui muretti. Il quarto camper, invece, staziona alle spalle del Centro Montanari, in un parcheggio pubblico più appartato. "Non sono passate neanche due settimane, che i nomadi presenti nel parcheggio adiacente il parco della Zucca sono già tornati nella stessa posizione con tanto di frequenti attività esterne ai camper, occupazione abusiva di suolo, cottura di cibi e continua sporcizia nell’area circostante – tuonano i consiglieri di Quartiere di FdI Francesco Sassone, Graziella Tisselli e Francesco Nadalini –. Abbiamo anche ricevuto segnalazione di uno scippo ai danni di un residente".

La tregua concessa ai residenti della Bolognina, quindi, è durata ben poco. Dopo un breve soggiorno al Fondo Comini, in via del Battiferro, la famiglia nomade si è riappropriata del parcheggio di via di Saliceto, luogo per il quale è in arrivo, come ha spiegato Federica Mazzoni, presidente del Quartiere Navile, "una soluzione di medio o lungo periodo che possa risolvere in maniera più stabile la situazione". Ma, al momento, ai cittadini, come circa da quattro anni a questa parte, tocca convivere con la problematica. "Due settimane fa la Presidente del Quartiere Mazzoni e il Consigliere Mazzanti gioivano, sostenendo che il loro dialogo con i nomadi aveva portato allo spontaneo abbandono dell’area – continuano i consiglieri di FdI –. Eppure siamo di nuovo al punto di partenza. I cittadini sono seriamente preoccupati, ci arrivano quotidianamente segnalazioni di degrado e molestie ai passanti. Non serve a nulla il presunto dialogo di cui parlano gli esponenti del Pd, bisogna ripristinare quanto prima la legalità con azioni decise. La presidente Mazzoni si occupi dei cittadini e della loro sicurezza. Se un qualsiasi cittadino bolognese occupasse abusivamente il suolo pubblico o facesse sporcizia su area comunale, prenderebbe multe salate senza alcun tentativo di ’dialogo’. Questa diventa, nei fatti, una discriminazione al contrario ai danni dei residenti che chiedono sicurezza e decoro".

Mariateresa Mastromarino