Parcheggio ex Staveco riapre a metà ottobre: lavori finiti. La Lega attacca: “Riapertura fantasma”

Bologna, 30 settembre 2025 – A Bologna torna o no in funzione il parcheggio ex Staveco? Per la Lega si tratta di una "riapertura fantasma", ma il Comune assicura che non ci sono brutte sorprese. "Come da cronoprogramma, sono terminati i lavori di ampliamento e riqualificazione", scrive l'amministrazione in una nota, aggiungendo che "la struttura è stata realizzata e collaudata".

In questi giorni "si sta realizzando la segnaletica orizzontale, mentre nei giorni scorsi si è conclusa l'installazione della parte tecnologica", segnala Palazzo D'Accursio. "Si è ora in attesa di alcuni passaggi burocratici dopodiché a metà ottobre il parcheggio verrà aperto al pubblico", mette nero su bianco il Comune, ricordando che "con questo intervento di soprelevazione i posti auto passano dagli attuali 180 a 305, con importanti ricadute positive sulla mobilità e sull'accessibilità dell'area sud del centro storico".

Un aggiornamento, quello dell'amministrazione, diffuso dopo le critiche manifestate in giornata da Matteo Di Benedetto, consigliere comunale del Carroccio: "La giunta aveva annunciato pubblicamente che avrebbe riaperto il parcheggio ex Staveco entro fine mese. Avevamo evidenziato chiaramente i rischi, a settembre ripartono le attività della città e quindi sarebbe stato fondamentale finire prima della riapertura delle scuole. La giunta aveva assicurato che comunque avrebbe aperto non più tardi di fine mese e che presto sarebbe arrivata una data. Siamo al 30 settembre e ancora oggi non si sa nulla della riapertura", ha affermato Di Benedetto prima che circolasse la nota di Palazzo D'Accursio.

"Perché la Giunta non ha spiegato le ragioni di questo ritardo? Perché non hanno detto nulla? La città è in ginocchio, i parcheggi in centro sono sempre di meno, anche per via delle scelte politiche dell'amministrazione Lepore di continuare a tagliare i posti auto in centro, anno dopo anno", ha aggiunto il consigliere leghista.

"L'opposizione crea sterili polemiche su presunti ritardi che non ci sono", replica l'assessore alla Mobilità, Michele Campaniello. "I lavori strutturali del parcheggio Staveco sono già terminati e collaudati. Stiamo restituendo alla città - sottolinea Campaniello- un parcheggio nuovo, sicuro ed efficiente, con una capienza più che raddoppiata rispetto a quella originaria. E capisco che qualcuno provi a offuscare quello che è invece un bel risultato per questa amministrazione. L'apertura è stimata per il 15 ottobre, in attesa degli ultimi permessi burocratici". Rassicurazioni arrivano anche dal sindaco Matteo Lepore: "Non sono a conoscenza di errori, sono a conoscenza del fatto che ormai ci siamo" e che il parcheggio "sarà pronto", ha affermato il primo cittadino a margine della conferenza stampa.