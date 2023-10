Parcheggio selvaggio. La strada ridotta a una corsia

Via Pomponazzi la ’tranquilla’, si fa per dire, strada del Fossolo 2, sarebbe in teoria a doppio senso di marcia, ma in pratica, causa maleducazione di molti automobilisti, vige una sorta di senso unico alternato. Infatti molti individui, incuranti del divieto di fermata presente su un lato della strada, vi parcheggiano tranquillamente.

Maggiori controlli, sanzioni e rimozioni sarebbero quanto mai opportuni.

n.r.d.t.