Bologna, 15 aprile 2025 – Sono entrati nella fase cruciale i lavori per il nuovo parcheggio alla Staveco. La struttura, infatti, sarà chiusa al pubblico dal 22 aprile per consentire la posatura in opera della struttura in carpenteria metallica per l'aumento del numero dei posti auto da 180 a 305. Il termine dei lavori è previsto per l'estate.

I consigli per la viabilità

Per raggiungere la zona del Tribunale o in generale la zona sud del centro storico, si consiglia l'utilizzo di aree di sosta e mezzi alternativi.

Per chi proviene da ovest, è possibile lasciare l'auto nell'area di sosta di interscambio Antistadio di via Andrea Costa e prendere poi l'autobus 14. Per chi proviene invece da nord, è possibile lasciare l'auto nei parcheggi dell'Autostazione, proseguendo con l'autobus 32, oppure in Piazza VIII Agosto proseguendo con la linea A o la linea 30;

Infine per chi proviene da est, è possibile lasciare l'auto nel parcheggio di via Zaccherini Alvisi proseguendo con la linea 14, oppure al parcheggio Sant’Orsola, proseguendo con le linee 14 o 32.