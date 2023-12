Parchi, scatta la riqualificazione. Priorità a giochi e attrezzature

Restyling nei parchi di Calderara e nelle frazioni. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giampiero Falzone, ha dato vita a un intervento di manutenzione nei parchi, riguardante in particolare giochi e arredi. Si tratta di riparazioni, sostituzioni o nuove installazioni, che abbelliscono il verde pubblico di Calderara e delle frazioni di Lippo, Longara e Tavernelle. Nello specifico, sono stati posizionati cinque nuovi gruppi costituiti da tavolo e panche per il picnic: uno nel parco Taccoli di Calderara, su una piazzola libera; uno in quello di Tavernelle tra i giochi e lo sgambatoio destinato ai cani; tre (in sostituzione di analoghi già presenti) in un’area pedonale di Lippo, il cosiddetto Sentiero della salute in via Castaldini. Due gli interventi nelle scuole. Sono stati sostituiti i listoni in legno nei due tavoli esterni dell’Infanzia di Lippo ed è stato riparato, con l’installazione di nuovi elementi, il gioco "torretta con scivolo" alla scuola dell’infanzia Grande Castello. Infine, un’attività di restyling di una struttura sportiva. Ovvero la recinzione del campo da basket del centro sociale di Longara, in via Caduti della Libertà, parco Matteo Spinelli. Nei prossimi giorni verrà riparata e riverniciata, con una novità nel colore che diventerà verde foglia, integrandosi meglio del precedente colore giallo nel contesto dell’area circostante.

p. l. t.