Parchi tirati a lucido per la prossima estate: pronti centomila euro

Nuovo look per i parchi del territorio di Pianoro. L’amministrazione ha, infatti, stanziato 100.000 euro per la riqualificazione delle aree verdi comunali, tra cui il Parco Le Querce di Botteghino di Zocca, sistemazione del Parco giochi dietro al Palazzaccio a Rastignano, Parco delle Oche sempre a Rastignano, Laghetti del Ginepreto a Pianoro Nuova, tutti danneggiati dall’alluvione dello scorso autunno. Tornano anche gli anfibi al Parco di Pian di Macina: dopo anni di chiusura, infatti, la lista civica di Luca Vecchiettini ha deciso di riqualificare lo storico Centro Anfibi e ripristinare l’attività didattica e naturalistica che fu realizzata dal Comune all’inizio del nuovo secolo e poi non più realizzata negli ultimi anni. Sono questi alcuni degli interventi che verranno finanziati grazie alle risorse frutto della variazione di Bilancio proposta dalla giunta Vecchiettini e approvata dal Consiglio comunale.

Si tratta di un corposo pacchetto che riguarda scuole, parchi e strade che verrà realizzato in estate e che si affianca agli interventi di messa in sicurezza del territorio che saranno affidati entro il 30 giugno prossimo. Venendo ai principali interventi del piano in vista della stagione estiva approvato dal Consiglio comunale sono a disposizione 200.000 euro per interventi sulle scuole (imbiancatura materne a Pian di Macina e Rastignano e media a Rastignano, imbiancatura e rifacimento pavimento asilo nido a Pianoro Nuova), 500.000 euro per nuove asfaltature, sfalci e messa in sicurezza dei fossi, 50.000 euro per il potenziamento del sistema di illuminazione, 700.000 euro per ripristinare l’attività, ferma da 4 anni, per interventi di efficientamento energetico ed elettrico degli edifici comunali, con l’obiettivo di sostituire tutte le caldaie nei prossimi tre anni. Previsto anche un intervento di pulizia della vegetazione sul Rio delle Vacche.

