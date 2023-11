Parco, 97mila euro per il restyling. Nuovi giochi e un grande ’castello’

Sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo parco giochi a Pegola di Malalbergo. I vecchi giochi in legno saranno tolti e sostituiti tutti da nuove strutture con materiali a bassa manutenzione, realizzando le aree antitrauma con pacciamatura di pino, come già fatto al parco Luna e al parco di via Gardi. Saranno installati un grande castello e dei blocchi altalena per i più piccoli, ma anche per i grandi, molle e piccoli sgabelli e tavoli per i bimbi dai 3 ai 5 anni. Saranno sostituite tutte le panchine e i cestini, sia del parco sia della piazza e installati nuovi tavoli da pic nic nel parco. Il costo di tutti i lavori edili e delle nuove attrezzature è di 97mila euro, finanziati con avanzo di amministrazione. Il parco di piazza 2 agosto a Pegola è molto frequentato da famiglie e bambini, è abitudine da anni fare lì anche le feste di compleanno e i lavori di riqualificazione sono molto attesi. L’anno scorso era già stata effettuata tutta la manutenzione straordinaria del patrimonio verde, con la piantumazione anche di nuovi alberi e cespugli di oleandro. "In questi ultimi cinque anni abbiamo investito moltissimo nella manutenzione del territorio e nella rigenerazione urbana – sottolinea la sindaca Monia Giovannini – affinchè tutti gli spazi pubblici esistenti potessero diventare ancora di più luogo di aggregazione e benessere per tutti i cittadini. Investire nelle aree pubbliche significa rendere disponibile per tutte le persone luoghi in cui vivere, far crescere il senso di appartenenza e di rispetto del patrimonio collettivo, educare al bello. Sono molto soddisfatta dei riscontri positivi che i cittadini ci stanno dando per tutti gli interventi di rigenerazione urbana e ringrazio l’assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica Stefano Ferretti e la responsabile dell’ufficio tecnico Francesca Tugnoli per l’impegno e la competenza che da anni dimostrano sul campo".

Zoe Pederzini