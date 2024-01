Parco Caserme rosse o in Viale Togliatti?

Dove traslocherà la festa dell’Unità dopo l’addio al Parco Nord? "Ci stiamo lavorando", ripete la segretaria provinciale del Pd, Federica Mazzoni. Sono diverse le location al vaglio, ma c’è un’unica certezza: "Non la rifaremo in fiera, visto come andò...", mette le mani avanti l’organizzatore delle feste, Lele Roveri. Da quello che filtra, in pole, ci sarebbero location ’agresti’: il parco Caserme rosse in via di Corticella, il parco Cevenini (anche se meno quotato perché più piccolo), oppure il parco di Viale Togliatti a Borgo Panigale che, si mormora, avrebbe buone chance ("anche per il nome", scherza qualche dem di lungo corso). Paiono tramontare le ipotesi del Dumbo e di piazza Lucio Dalla, così come pare difficile puntare sul parco della Cicogna, a San Lazzaro, perché fuori Bologna. I numeri dell’edizione 2023 sono stati alti: 2-3mila volontari, 400-500mila presenze, 100mila pasti, incassi da 55mila euro a serata. "Un miracolo – commenta Roveri – ma non possiamo più permetterci passi falsi dal punto di vista economico". Da qui, chissà che l’idea di accorpare le feste, magari puntando su un’unica kermesse nazionale, con un grande valore simbolico, non possa diventare realtà nel futuro. Nel caso, in pole ci sarebbe Bosco Albergati (sede di una festa famosa) a Modena, ma al confine con Bologna.

ros. carb.