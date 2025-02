Quel parco chiuso per inciviltà

Crevalcore, 10 febbraio 2025 – Troppa maleducazione ed inciviltà, chiuso al pubblico da venerdì scorso e fino a data da destinarsi, il parco Donatori di vita a Crevalcore, in provincia di Bologna. Lo ha deciso l’amministrazione comunale e il sindaco Marco Martelli ha diffuso la notizia nei canali social del Comune.

Il parco e delimitato da mura ed al cancello è stato affisso il cartello che recita: "Chiuso fino a data da destinarsi per motivo igienico sanitario”.

Inoltre, è stata affissa l’ordinanza comunale che spiega con precisione le motivazioni che hanno portato alla chiusura. “Da oggi – ha spiegato in un messaggio il primo cittadino -, 7 febbraio 2025, il parco pubblico intitolato ai ‘Donatori di vita’ sito tra via Trombelli e via Mattioli resterà chiuso al pubblico fino a data da destinarsi. Il motivo? Maleducazione continua e reiterata. Ci sono cittadini che continuano imperterriti a riempire fino all’inverosimile i cestini del parco con sacchi di rifiuti domestici. E, fatto ancor più grave, in quanto si crea anche un rischio igienico sanitario, viene utilizzato come servizio igienico per i cani, ovvero i cittadini che portano il loro amato cane ad espletare i propri bisogni nel parco e poi non ne raccolgono le feci”.

A parere del sindaco servirebbe invece un po’ più di rispetto per un luogo pubblico, e anche per gli operatori che devono curarlo. E nel contesto Martelli ricorda che recentemente l’amministrazione comunale ha avviato la campagna di comunicazione ‘Spazio pubblico, bene comune’, sui canali di comunicazione del Comune, proprio per ricordare l’importanza dei piccoli ma decisivi gesti che rendono più vivibile la cittadina di Crevalcore. E per sottolineare che le regole ci sono perché nel rispettarle, rispettiamo gli altri che vivono con noi. “É molto avvilente – continua il sindaco - dover arrivare al punto di dover chiudere dei luoghi pubblici. Ma non possiamo più pensare che ci sia qualcuno che deve continuamente rincorrere gente maleducata che, oltretutto, provoca così anche un danno economico alla comunità".

E Martelli aggiunge: “Se non ricominciamo ad aver rispetto per i nostri spazi pubblici - il parco non è del Comune, ma dell’intera comunità di Crevalcore, come tutte le opere pubbliche realizzate al servizio di tutti - allora vorrà dire che ci siamo rassegnati a vivere in un luogo degradato e brutto. Io non mi rassegno”.

E sul tema dell’inciviltà, in questi giorni i cittadini di Crevalcore hanno segnalato degrado nella zona della stazione ferroviaria. Anche qui incivili, in attesa dei convogli ferroviari, consumano cibo e abbandonano rifiuti negli spazi della sala d’attesa.