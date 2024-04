Parco dei Cedri, il ponte va avanti. Apertura prevista entro maggio

Al Parco dei Cedri, al confine tra Bologna e San Lazzaro, proseguono i lavori per il nuovo ponte, ora chiuso al transito sia pedonale che ciclabile. Entro fine maggio si dovrebbe fissare la riapertura stando a quanto comunicato dal Comune di Bologna che è l’ente che si sta occupando dei lavori. Il Comune di San Lazzaro, invece, ora come negli anni passati, si è sempre occupato della manutenzione del ponticello del Parco. Dopo la demolizione della passerella del Parco dei Cedri e la rimozione della vecchia struttura, intervento avviato nello scorso mese di gennaio, stanno dunque, proseguendo i lavori per la costruzione del nuovo ponte e, più nel dettaglio, in queste settimane si sta lavorando alla fase della posa delle travi. L’apertura è, dunque, prevista alla fine del prossimo mese di maggio. Nel corso delle attività di ricostruzione del ponticello ligneo il percorso ciclopedonale alternativo consigliato è stato assicurato transitando dal ponte della via Emilia, che da Bologna si raggiunge percorrendo via Cracovia, o attraverso i percorsi esistenti all’interno del parco.

Di questi lavori ne ha parlato l’assessore alla Mobilità di San Lazzaro, Luca Melega: "Si tratta di un ponte utilizzatissimo dalla cittadinanza: in particolare per gli spostamenti casa-lavoro in entrambi i sensi da parte di sanlazzaresi e bolognesi e casa-scuola-sport da parte di tanti studenti bolognesi frequentanti sia gli istituti superiori Mattei e Majorana sia le medie Rodari, e sportivi fruitori dei numerosi impianti sportivi sanlazzaresi (palestre, campi da calcio, baseball, rugby, piscina). Ma è anche molto utilizzato nel tempo libero per pedalate e trekking da e verso il Parco dei Gessi. La sua ultimazione entro l’estate è motivo di soddisfazione".

z.p.