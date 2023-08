Parco giochi inclusivo a Loiano per bimbi disabili

L’amministrazione comunale tramite un bando regionale del fondo per l’inclusione del Distretto Savena Idice ha ottenuto la somma di 43mila euro per la realizzazione di un parco giochi che potrà essere utilizzato anche da bambini disabili. Il parco giochi inclusivo verrà realizzato all’interno dello spazio verde che si trova a fianco della Bocciofila dove sono già presenti altri giochi per bambini. La scelta del parco giochi di via Santa Margherita è stata determinata dal fatto che è un’area pianeggiante, provvista di parcheggi e di marciapiedi, facilmente raggiungibile e fruibile.