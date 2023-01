Parco Melloni sotto tiro Ladri entrano in casa e gettano il cane fuori dalla finestra

Ancora una volta i ladri hanno ripulito un appartamento affacciato sul parco pubblico Melloni, nel quartiere Saragozza. E questa volta hanno addirittura buttato dalla finestra il cagnolino della famiglia colpita, che cercava di ’fare la guardia’ nel proprio territorio: per fortuna, è sopravvissuto al volo.

L’ultimo furto, raccontato dal Carlino, risaliva al tardo pomeriggio del 5 gennaio: la vittima, la settantenne Nadia, si era recata a casa di un’amica e al suo ritorno, poche ore dopo, si era ritrovata la casa completamente ripulita.

Lo stesso è accaduto questa volta a una famiglia, di mattina. Quando infatti gli abitanti dell’appartamento finito nel mirino dei malviventi sono usciti – i genitori per andare a lavorare, il figlio a scuola –, i ladri, sfondando agilmente la porta-finestra a vetri di ultima generazione e tagliando le inferriate installate da poco, si sono introdotti all’interno della casa e hanno iniziato a mettere a soqquadro ogni stanza, con metodo, per cercare di arraffare quanto più possibile di valore riuscissero a individuare. C’è di più: come "base" per i loro colpi avevano battezzato proprio il giardino della signora Nadia, in cui la settantenne ha poi trovato due zaini con gli strumenti ’da scasso’ evidentemente abbandonati dai topi d’appartamento fuggiti. I quali si sono introdotti nel suo giardino evidentemente approfittando dalla rete (pubblica) tagliata al tempo del furto in casa sua, che divide l’area dei condomini privati con quella del parco Melloni e che non è ancora stata riparata.

Sull’episodio interviene il consigliere della Lega Matteo Di Benedetto: "Ennesimo furto al parco Melloni, con il giardino della casa colpita del furto precedente usato come deposito degli attrezzi dai ladri: assurdo, visto che l’amministrazione avrebbe dovuto sostituire la rete tagliata il giorno dopo. La ciliegina sulla torta è la scelta del Comune di calare l’illuminazione nei parchi e non fare altro. Niente telecamere, niente chiusura notturna, niente presidi. La sinistra ha deciso di lasciare campo libero a chi va a rubare in casa a coloro che abitano sul Parco Melloni, non c’è altra spiegazione", attacca il consigliere.

f.o.