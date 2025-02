Nuova vita per il parco della Montagnola: nasce Filla dell’architetto Cucinella

Bologna, 1 febbraio 2025 – Nuova vita per il parco della Montagnola: nasce Filla, struttura multifunzionale ideata dallo Studio Cucinella e finanziata e realizzata dal Comune di Bologna col contributo di fondi europei. È stata inaugurata questa mattina e si trova nel cuore del parco. Un luogo dalle linee armoniche, "fatto di curve – ha spiegato l'architetto Cucinella –, per fondersi al meglio con lo spazio verde intorno, un luogo gentile, direi, che torni a essere a disposizione dei cittadini".

C'è il padiglione centrale, dove sono in già programma diverse attività, poi il Lab, spazio laboratorio che sarà aperto tutti i giorni, e il bar, che si chiama Kinder Caffè, "per tutti i bambini da 0 a 99 anni".

"Dopo due anni di incontri – ha detto il sindaco Matteo Lepore – siamo arrivati a questo risultato. Sicurezza, quindi, non solo attraverso le forze dell'ordine, ma attraverso le famiglie che ripopolano questi spazi. Perché sicurezza è vivibilità. Faremo di Filla una casa di quartiere vera e propria, ci auguriamo diventi un luogo come la Sala Borsa, per tutti e aperto a tutti. A breve riaprirà la velostazione per le bici. Abbiamo stanziato altri cinque milioni di fondi europei per riqualificare tutta la parte che sta tra il padiglione e l'autostazione, piantando nuovi alberi, prendendoci cura della fontana e installando tanti giochi per bambini".