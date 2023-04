Parco Nord, il Pd sceglie il silenzio Le opposizioni: "Controlli inesistenti"

Nessun commento in casa Pd alla notizia della violenza sessuale consumatasi nella zona delle giostre al Parco Nord lo scorso 18 settembre, in occasione dell’ultima sera della Festa dell’Unità. Il partito, per il momento, non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda. Vicenda che ha visto protagonista una ragazzina di appena 15 anni costretta ad atti sessuali mentre il gruppo (composto da ragazzi e ragazze) la incitava e la riprendeva col telefonino. Per quella che, a tutti gli effetti, è una violenza sessuale di gruppo, sono stati denunciati quattro minorenni. Mentre per l’unico maggiorenne coinvolto, il gip ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima. Una storia di paura e subordinazione che ha suscitato non poche reazioni all’interno delle opposizioni.

Così la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Manuela Zuntini: "La notizia della violenza sessuale a danno di una quindicenne – le sue parole – ci lascia sgomenti, come adulti, come genitori e come amministratori. Nell’esprimere la più profonda solidarietà e vicinanza alla vittima e alla sua famiglia, ringraziamo i carabinieri e la pubblico ministero per il loro lavoro. Quello che è mancato sono invece i controlli al Parco Nord, da parte degli organizzatori, nel corso di una manifestazione pubblica, in cui non possono essere lasciati spazi non presidiati. E ai ragazzi servono esempi di divertimento sano, ben lontani da quelli di Amsterdam e Londra che Clancy vorrebbe importare sotto le Due Torri. E serve anche un cambio di passo da parte della giunta nell’affrontare il disagio giovanile, dopo mesi di osservatori e ricerche mancano ancora azioni concrete".

Su quanto successo lo scorso settembre è intervenuto anche il consigliere di Forza Italia, Nicola Stanzani: "Si tratta – spiega – dell’ennesimo gravissimo fatto di cronaca che riguarda degli adolescenti e questo è ciò che deve farci riflettere. Tra due settimane si terrà l’istruttoria pubblica del Comune sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, penso sia una buona occasione per dire che c’è bisogno di un’educazione. Credo, inoltre, che il primo diritto dei giovani sia quello di essere educati e quindi di avere degli adulti che siano all’altezza di questa sfida. Si dice che ogni desiderio è un diritto, ma io credo che si debba iniziare a cambiare prospettiva e capire che ogni desiderio è un dovere".

Non manca il commento del capogruppo della Lega, Matteo Di Benedetto: "È inconcepibile quanto successo, una violenza sessuale in zona giostre durante la festa dell’Unità. La sicurezza dov’era? Si valuti l’opportunità di vietarla l’anno prossimo visto che non sono in grado di garantire misure adeguate a garantire l’incolumità di chi frequenta la festa. C’era un piano per la sicurezza? ll Comune ha dato comunque i permessi? Tutte domande che ora devono avere risposte, il fatto è gravissimo e inaccettabile".

Chiara Caravelli