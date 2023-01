Parco Pettazzoni, alberi abbattuti "Presto sostituiti da altre piante"

Sono iniziati nel centro storico di San Giovanni in Persiceto alcuni lavori di manutenzione nell’area di parco Pettazzoni. Si tratta del giardino comunale nei pressi di piazza Garibaldi che ospita il monumento ai deportati nei campi di sterminio nazisti. E in questa zona verde è stato necessario abbattere quattro aceri saccarini perché secchi, oltre a una pianta di tuja e una di acero negundo non recuperabili. A tal proposito l’amministrazione comunale fa sapere che nei prossimi giorni verranno messe a dimora nuove piante. In particolare stiamo parlando di due alberi di leccio e un tiglio, di cinque arbusti di grandi dimensioni (alloro, filadelfo, forsizia) e di una decina di arbusti da fiore di piccole dimensioni come spirea, abelia e loropetalo. E sempre in tema di verde pubblico, nei giorni scorsi, sempre nel territorio di San Giovanni in Persiceto, ma questa volta nel cimitero comunale della frazione de Le Budrie, sono state abbattute alcune piante di acero saccarino. Piante che sono risultate in condizioni precarie e pericolose in quanto a ridosso della strada.

"Alcune piante – dice il Comune – erano secche, con difetti alla base dovuti a corteccia inclusa che possono causare sbrancamenti e un albero in particolare stava danneggiando il muro di sostegno del cimitero e la pavimentazione di accesso. In generale, le piante erano sbilanciate e impossibili da contenere con tagli adeguati; l’acero saccarino per sua natura ha un legno molto tenero e mal sopporta le potature, soprattutto quelle drastiche". Si è quindi optato per la sostituzione dell’intera fila in modo da creare un nuovo filare alberato, arretrato rispetto alla strada, che possa durare nel tempo. A gennaio verranno messi a dimora 12 carpini bianchi piramidali.

p. l. t.