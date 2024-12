Parenti vittime stragi. Una ‘Turrita’ per tre

Matteo Lepore ha deciso di conferire la Turrita d’argento a tre persone che "hanno ripresentato centinaia di famiglie che hanno subito torti inimmaginabili" come "ringraziamento per tutto quello che hanno fatto". Consegnerà l’onorificenza, martedì 17 dicembre, a Paolo Bolognesi, presidente associazione dei familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, Daria Bonfietti, presidente dell’associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, e Rosanna Rossi Zecchi, presidente dell’associazione vittime della Uno bianca. La cerimonia si terrà alle 11.30, nella sala del Consiglio comunale del Palazzo D’Accursio. La decisione del sindaco non è una sorpresa, l’aveva già anticipato nel suo intervento alle celebrazioni della strage il 2 agosto scorso.