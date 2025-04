Pareti da leggere seguendo Paul Cox

Pareti da leggere, come fossero libri. Ma sono tele: 75 metri di un enorme dipinto continuo decorano le sale Palazzo Paltroni, sede della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Il pennello di Paul Cox, celebre artista francese, invita il pubblico a immergersi nella narrazione della sua installazione site-specific, intitolata non a caso ’Wallbook’ (muro-libro), che inaugura oggi alle 18.30 e rimarrà visitabile fino all’11 maggio a ingresso gratuito. Il progetto, curato da Ilaria Tondarini di Hamelin, è promosso nell’ambito di Boom! da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con Bologna Children’s Book Fair, éditions MeMo, Topipittori, Institut français Italia e in partnership con il Gruppo Hera.

Un universo di colori, disegni e storie da sfogliare con lo sguardo. "Nella realizzazione dell’opera, che ho dipinto per quattro mesi nel mio atelier in Borgogna, seguo tre filoni narrativi principali – racconta Paul Cox –. Il primo è il il ‘mondo alla rovescia’, con immagini popolari tratte dalla tradizione, ma ribaltate nel loro senso comune: un contadino che porta sulle spalle l’asino come fosse un sacco di grano, un uomo che funge da sedia alla sua stessa sedia, un altro che si appoggia al manico dell’ombrello per ripararlo dalla pioggia. Poi c’è il tema della visione, con figure che indicano, telescopi, binocoli. Infine, il terzo filone è un omaggio agli artisti che mi hanno ispirato: Töpffer, Hokusai, Brueghel, Chardin, i Lubok e le immagini popolari. Cito anche me stesso, intrecciando il mio lavoro passato con quello contemporaneo. Alcuni personaggi provengono dal mio libro Histoire de l’art: l’Esploratore, simbolo della necessità di scoprire, e il Re nudo, ispirato ad Andersen, un monito a non lasciarsi troppo influenzare dal giudizio altrui".

Paul Cox ha realizzato questo lavoro fianco a fianco con la moglie Aude Cox, ed è un’opera che cattura tutti: dai bambini, rapiti dai colori vivaci, agli adulti e agli esperti d’arte. Le fonti d’ispirazione di Cox spaziano da una visita ad Angers, dove ha visto l’immensa pittura medievale dell’Apocalisse, a cui si è ispirato per l’armonia cromatica, fino all’Arazzo di Bayeux.

La connessione con il mondo dei libri non si limita al formato narrativo della mostra: ne è nato anche un albo senza parole, in collaborazione con la Bologna Children’s Book Fair. Il volume riprende dettagli delle figure dipinte e invita il lettore a un’interazione creativa: sarà lui a inventare la propria storia, scrivendo il testo e persino il titolo, diventando così co-autore dell’opera. "Mi piaceva l’idea di un titolo fatto di puntini, di un libro impossibile da classificare, che esiste solo nel momento in cui viene scritto dal propietario" spiega Cox. Oltre a ciò, è disponibile un pieghevole esplorativo gratuito per i bambini, e il 12 aprile e 10 maggio alle ore 10 sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite. Domani alle 10.30, l’artista incontrerà il pubblico nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti.