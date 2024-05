Gianni

Gennasi

CHAMPIONS!

E le trasferte? No, dico, abbiamo fatto mente locale, anzi internazionale, al Grand Tour che i tifosi rossoblù vagheggiavano da un’eternità e che ora sta per materializzarsi in uno stordente caleidoscopio di prenotazioni aeree e alberghiere, permessi retribuiti e ferie arretrate, ponti (d’oro) come manna dal cielo? Che sia Madrid o Londra, Manchester o Monaco di Baviera (sede della finale, il 31 maggio 2025: a puro titolo di cronaca…), Barcellona, Lisbona o Rotterdam, dove cogli, cogli sempre bene e il gusto è garantito, il pallone viaggia veloce di stadio in stadio, l’Europa risulterà sold out solo per chi non ha fede. Parigi val bene una ressa.

STRABOLOGNA

Alla 43/a edizione che ha richiamato 22mila runner e camminatori, hanno partecipato, tra un latrato e un guaito, anche seicento cani, di tutte le taglie e i colori, di pelo lungo o corto, maschi e femmine. Lo stramigliore straamico dell’uomo.

MALAMOVIDA

Palazzo d’Accursio ha rifilato una multa di 102 euro al tassista che la notte del 6 aprile congedò a Porta San Vitale una famigliola (lui, lei e le due figliolette) che doveva raggiungere via Petroni. "Scusatemi, ma non voglio rischiare di finire nella bolgia e di subire vandalismi all’auto, come è già capitato ad alcuni colleghi", spiegò il conducente. "Ricorreremo contro il Comune", annuncia la Uiltrasporti. Comunque lo si consideri, un deprimente testacoda.

CIN CIN

Oggi e domani l’anteprima a Palazzo Isolani, poi tre giornate di calici al vento in piazza Minghetti, in occasione della seconda ‘Bologna Wine Week’. Venticinque cantine presenteranno un centinaio di prodotti. Chi non beve in compagnia non sa che bellezza sia.