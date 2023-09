Parigi val bene un’opera di Morandi

Bologna non perde un pezzo del proprio patrimonio. Tranquilli, c’è la spiegazione. Il sindaco di Bologna proprio in questi giorni in missione istituzionale a Parigi insieme ad altri componenti di Palazzo d’Accursio, ha deciso di non presentarsi a mani vuote. Così è nata l’idea di donare alla prima cittadina della capitale francese, Anne Hidalgo, un’opera di Giorgio Morandi che è presente nei musei bolognesi in più copie. Dunque, un simbolo della città. Il Comune ha annunciato la scelta motivandola. Nell’atto necessario per l’esportazione di un’opera d’arte all’estero viene spiegato che nel 1993, in occasione dell’inaugurazione del Museo Morandi a Palazzo D’Accursio, venne realizzata una tiratura postuma in 110 esemplari dell’acquaforte ‘Alberi fra due case a Grizzana’ da una lastra firmata e datata in basso a destra ‘Morandi 1933’, donata al Comune dalla sorella dell’artista, Maria Teresa Morandi, sua unica erede. E su ogni esemplare dell’acquaforte su rame, delle dimensioni di 21,8 per 16,5 centimetri, la stessa Maria Teresa appose a matita la firma ‘MT Morandi’, attestando così l’autenticità delle opere. Nell’atto per la donazione Palazzo d’Accursio chiarisce: "Le incisioni così realizzate sono entrate a far parte del patrimonio disponibile del Comune, conservato presso il Museo Morandi, da porre in vendita o da utilizzare come omaggio in occasioni di particolare rilevanza istituzionale".

