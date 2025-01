Parità di genere alla Webasto: "Valorizziamo le competenze"

Una certificazione per la parità di genere. Questo l’importante riconoscimento ricevuto da Webasto Italia, di Molinella, azienda leader nella progettazione di sistemi e soluzioni di climatizzazione per veicoli. Un attestato che riconosce l’impegno concreto nella promozione di un ambiente di lavoro rispettoso delle diversità di genere.

Come specifica Webasto, "la certificazione ha validato le nostre iniziative per la parità salariale, l’accesso equo a ruoli di leadership, la creazione di un ambiente privo di discriminazioni e molestie e l’adozione di politiche favorevoli alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Risultati eccellenti: 75% di conformità contro il 60% richiesto dalla norma". Nel 2024 l’azienda ha siglato con le Organizzazioni Operaie Autonome di Molinella un nuovo contratto integrativo per il triennio 2024 - 2026, che prevede il riconoscimento ai dipendenti di un premio di risultato legato al raggiungimento di specifici indicatori di qualità, produttività ed efficienza. Inoltre, Webasto Italia ha introdotto permessi di genitorialità retribuiti aggiuntivi, destinati a sostenere le famiglie per l’assistenza durante la malattia e l’inserimento all’asilo dei figli fino ai 3 anni di età.

Questi permessi sono estesi anche per il supporto agli anziani sopra gli 80 anni. Attualmente, oltre il 43% della forza lavoro in azienda è rappresentato da donne. Patrizia Draghetti, amministratore delegato ha dichiarato: "Il nostro impegno per la parità di genere non riguarda solo l’equità, ma anche la valorizzazione delle competenze e delle potenzialità di tutti i nostri dipendenti".

z. p.