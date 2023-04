Parità di genere, firmato a Bologna il patto ‘No woman no panel’

Bologna, 27 aprile 2023 – Regione, Città Metropolitana, Comune e Università di Bologna hanno firmato l’accordo che le impegna a perseguire gli obiettivi di ‘No women, no panel – senza donne non se ne parla’. L’iniziativa è promossa dalla Rai a livello europeo e ha come principale missione quella di raggiungere l’equilibrio di genere nel dibattito pubblico e in generale nei media, nei convegni, nei seminari e nei talk. Il patto è stato sottoscritto stamattina, presso la ‘Sala giunta’ del palazzo della Regione, da Stefano Bonaccini, presidente regionale, Matteo Lepore, sindaco metropolitano di Bologna, dalla vice sindaca e delegata alle Pari Opportunità, Emily Clancy, dalla prorettrice dell’Università di Bologna, Simona Tondelli, e Marinella Soldi, presidente della Rai.

“Abbiamo il dovere di compiere passi decisi verso la parità di genere e aderiamo con convinzione a questa iniziativa”, ha commentato Bonaccini. Lepore sottolinea invece l’importanza fondamentale dell’organizzazione, che ha come traguardo la parità di genere: “Per il Comune è un obiettivo politico, culturale e un diritto sociale. Dobbiamo evitare che a rimetterci siano le figure che socialmente subiscono maggiormente, e per dare potere alle persone che hanno meno spazio, bisogna organizzarsi altrimenti rimangono solo parole”.

Emily Clancy ricorda di come molte volte si sia trovata in un dibattito di soli uomini e lancia un appello al futuro e quindi all’educazione sia nelle scuole che nei media, infatti “per le bambine è importante vedersi rappresentante in tutte le professioni, sapere di avere le stesse possibilità di poter fare tutto esattamente come gli uomini”. L’attenzione al futuro è condivisa anche da Tondelli: “noi come Università di Bologna, abbiamo già avviato delle iniziative per l’equilibrio paritario. Siamo una realtà educativa che propone alle nuove generazioni realtà diverse e che educa sui principi di parità di genere”.

Si aggiunge al coro Marinella Soldi che descrive l’importanza che i media hanno, in particolare la Rai, “soprattutto in un momento di incertezza come questo in cui è vitale per i e le giovani percepire di poter ambire ad ottimi risultati in campi importanti. La RAI si deve e si sta mettendo in gioco in uno dei pilastri dello sviluppo del nostro paese, in tutte le regioni d’Italia, e si sta impegnando come media di servizio pubblico, con una forte capacità di impatto. Bisogna rendersi consapevoli del ruolo femminile dal punto di vista della rappresentazione per quanto riguarda le competenze. L’ultima indagine Istat ci dice che abbiamo ancora molta strada da fare in un quanto un terzo degli italiani pensa che le competenze e il lavoro siano cose da uomini”.