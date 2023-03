Parità salariale e disuguaglianze i temi chiave

Attenzione al mondo del lavoro, parità salariale tra uomini e donne e contrasto alla violenza e agli abusi. Sono questi i temi chiave degli oltre 200 appuntamenti che animeranno l’8 marzo a Bologna e in tutta la città metropolitana. La festa della donna sarà soprattutto "un’occasione per fare il punto sulle diseguaglianze di genere", dice la vice sindaca Emily Clancy (nella foto). Tema su cui il Comune, insieme alle associazioni cittadine e femministe, ai centri anti violenza, sta "affrontando in modo trasversale occupandosi di lavoro, toponomastica, urbanistica di genere – aggiunge Clancy – . È fondamentale infatti per una donna in uscita da una storia di violenza poter aver sia una parità salariale sia una situazione abitativa sicura".

Tra gli appuntamenti chiave, come sottolinea Simona Lembi, responsabile del piano per l’Uguaglianza di Città Metropolitana, sarà la seduta solenne congiunta dei consigli metropolitano e comunale di Bologna che ospiterà le lavoratrici della SaGa Coffee. "Vuole essere un abbraccio nei confronti di queste donne coraggiose che – spiega Lembi – hanno affrontato e superato una difficoltà come la perdita del lavoro trasformandola in una questione pubblica e politica". Oltre a questa iniziativa si vuole ricordare "le tante diseguaglianze nel mondo del lavoro" con due appuntamenti chiave. "Organizzeremo il pranzo Equal For Lunch – dice –, un’occasione per raccontare le diseguaglianze nel mondo del lavoro". Da Bologna arriva anche "una proposta politica con una legge di iniziativa popolare per evitare le dimissioni volontarie da parte soprattutto di giovani donne quando c’è l’impossibilità di conciliare lavoro familiare e lavoro pagato". Di disparità ha parlato anche la presidente del consiglio comunale Maria Cristina Manca sottolineando come si avvertano "in quasi tutte le carriere e professioni".

Benedetta Dalla Rovere