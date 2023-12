Parla il killer di Alessandra: "Sono malato, aiutatemi". Ma la nuova perizia non si farà

Niente integrazione di perizia psichiatrica per Giovanni Padovani: quello che hanno stabilito i periti nominati dalla Corte d’assise – e cioè che al momento dell’omicidio della sua ex Alessandra Matteuzzi, assassinata a martellate, calci, pugni e colpi di panchina il 23 agosto 2022, era in grado di intendere e di volere – è sufficiente. A nulla servirebbero colloqui in più o una risonanza magnetica cerebrale. Una decisione presa dalla Corte nonostante l’appello che Padovani, aspetto dimesso e giaccone nero, capelli corti e barba incolta, ha rivolto al presidente Domenico Pasquariello. L’imputato ha preso per la prima volta la parola nel corso del processo a suo carico: "Se me lo chiede lei, presidente, sono disposto a fare qualsiasi test – le sue parole, pronunciate con voce impastata e marcato accento marchigiano –. Sono a sua completa disposizione. Ho capito di essere malato, non sto bene, ho bisogno del vostro aiuto, ed è anche questo il motivo per cui avevamo chiesto di poter andare in una Rems, perché lì mi possono curare". Mormorii di disapprovazione dal pubblico, sguardo impassibile invece di Stefania Matteuzzi, sorella della vittima, parte civile con gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini. Presente anche Virginia, madre dell’imputato, seduta dietro al figlio e al suo avvocato Gabriele Bordoni. Ieri i periti della Corte Pietro Pietrini e Giuseppe Stortoni hanno ribadito le proprie posizioni sul detenuto, chiarendone la lucidità e puntando in particolare il dito contro la "bassa credibilità" dei sintomi psichiatrici da lui lamentati. "Il 22 settembre il colloquio saltò perché cominciò a urlarci ’complottisti’ e ad agitarsi in modo poco credibile. Né prima né dopo ha mai mostrato scompensi psicotici simili", hanno chiarito.

Federica Orlandi