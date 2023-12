Parla il questore Sbordone: "Sicurezza, la città chiede di più. Piano strutturale per la stazione"

"È evidente che, se la situazione bolognese è quella fotografata dal report del Sole24Ore, bisognerà fare qualche sforzo in più per rispondere alla richiesta di sicurezza di una città che lo merita".

Il questore Antonio Sbordone, a due settimane dall’insediamento in piazza Galilei, sta ancora ‘prendendo le misure’ con le dinamiche cittadine, sulla diverse sensibilità ed esigenze che caratterizzano Bologna.

Il capoluogo emiliano, anche quest’anno, è ai primi posti nella classifica che analizza la qualità della vita nelle varie province italiane. Seconda, precisamente. Ma se si isolano i dati relativi alla sicurezza, la città precipita in basso, agli ultimi posti. In particolare, balza agli occhi la situazione relativa alle denunce per violenze sessuali e per furti (con destrezza e in abitazione).

Questore, il report sulla qualità della vita mostra una situazione agli antipodi: da un lato l’elevato livello di benessere di cui gode la città, dall’altro un indice di criminalità tra i più alti in Italia. Come legge questa discrepanza?

"La lettura di questi dati non è sempre semplice, perché tiene conto anche dalla propensione della popolazione a denunciare. A Bologna è alta, rispecchia la voglia dei bolognesi di ribadire i propri diritti. Da quello che, in queste settimane, ho potuto capire, qui i reati più frequenti sono quelli legati alla criminalità di strada, che finiscono per incidere particolarmente sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Una situazione che voglio approfondire con i dirigenti già nei prossimi giorni, per fare un quadro delle criticità e delle zone più colpite. Senza allarmismi, fare un’analisi delle priorità da affrontare".

Violenze sessuali, furti con destrezza e in abitazione, delitti online: sono le categorie di reato in cui Bologna primeggia. La droga, che pure è un’emergenza cittadina, nel report è in secondo piano.

"E questo mi fa piacere. Ma resta il fatto che la richiesta di stupefacenti è alta, per cui, come in ogni settore del mercato, l’offerta lo è altrettanto. Questo è l’elemento su cui dobbiamo lavorare: c’è molto da fare non solo sul campo repressivo, ma soprattutto per sensibilizzare gli acquirenti".

Lo spaccio si porta dietro tutta una serie di reati ‘collaterali’, oltre a situazioni di degrado difficili da debellare. Adesso l’emergenza - tra l’altro - è la zona della stazione.

"A Bologna, come in molte altre città, l’area intorno alla stazione presenta delle problematiche. La mia idea è creare qualcosa di strutturale per dare più sicurezza. Penso a presidi fissi, ma anche a pattuglie dedicate, con operatori in divisa, per fare da deterrente, e in borghese per il lavoro investigativo. Attività accompagnate da servizi ad alto impatto, con cadenza periodica. Questo, nella consapevolezza dei limiti che abbiamo a livello normativo, che, ad esempio nell’ambito dello spaccio, non consentono l’arresto. Restiamo però fiduciosi, perché le ultime misure vanno nella direzione giusta, anche per quanto riguarda la gestione dei minori".