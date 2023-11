Parla l’ex assessora Gieri: "Intervenire nel sottosuolo"

Virginia Gieri, assessora ai Lavori pubblici dal 2016 al 2021 nel Merola bis, cosa ne pensa di tutto quello che sta succedendo alla Garisenda?

"I problemi della Torre erano noti, il comitato tecnico-scientifico ci dava dei report trimestrali. La situazione veniva seguita non solo da me, ma anche dagli assessorati alla Mobilità e all’Urbanistica. C’era attenzione al tema, del resto la Garisenda era circondata da una recinzione prima ancora che arrivassi io".

Quindi il monitoraggio era puntuale? Ci può essere stata una qualche tipo di sottovalutazione già all’epoca? Dai verbali dei tecnici sono emerse diverse preoccupazioni a ritroso.

"Non ci furono sollecitazioni da parte dei tecnici, nessun allarme particolare. Certo, il tema dell’inclinazione c’è sempre stato e la Garisenda la monitoravamo con grande attenzione. Ancora di più dopo i fatti del Morandi, assieme ai ponti. Sottovalutazione del problema assolutamente no".

I report già vi parlavano del basamento in sofferenza?

"Speravamo che il cerchiaggio bastasse, ma il tema mi pare che non sia più tanto solo il basamento, ma che la Torre tutta è in sofferenza. Raffaela Bruni ci teneva informati all’epoca, si parlava già di malta da iniettare. Vedremo cosa decideranno di fare, non posso dire più".

Cosa ne pensa delle annunciate modifiche al traffico?

"È uno snodo molto usato. Sull’affermazione che i bus non siano un problema io andrei cauta. Ovviamente non possono essere il problema, ma di certo non aiutano. Basta vivere in via Santo Stefano: ora trema tutto. Credo sia utile a questo punto ripensare un pochino la città e la vivibilità per i residenti, anche soffermandosi sull’attraversamento del centro storico. Non basta dire che non passano i bus. Poi c’è anche un altro punto importante".

Quale?

"Il sottosuolo. È un mio pallino, dicevo che con i fondi del Pnrr dovevamo approfittare per mettere in sicurezza il sottosuolo di Bologna. Che strutturalmente, con i corsi d’acqua e tutto il resto, è una città delicata. Servirebbe una messa in sicurezza importante, costosa, difficile da spiegare perché se la fai blocchi la città. Però questo è un tema fondamentale e ripeto, le criticità della Torre hanno sicuramente diverse cause ed è arrivato il momento di ripensare un po’ la città".

Matteo Lepore, secondo lei, sta prendendo le decisioni corrette sulla Garisenda?

"È una situazione complessa, dove serve che sindaco e giunta affrontino con grande serietà non solo la tutela della Torre, ma anche la riorganizzazione complessiva dei servizi. Lepore ha tutta la mia comprensione, d’altra parte fare il sindaco è complicato".

Paolo Rosato