Parlando in cerchio al Centro famiglie s’impara a diventare mamme

A Bentivoglio, alla biblioteca Remo Dotti, di via Marconi 5, spazio alla genitorialità con la rassegna di appuntamenti al ‘Cerchio di mamme’. Si tratta di uno spazio dove le future mamme e quelle con bambini piccolissimi (0-12 mesi) possono incontrarsi una volta alla settimana con i loro bebè. Questi momenti sono occasioni per parlare di accudimento e cura del bambino, di giochi, movimento e crescita, sia attraverso il confronto con altre famiglie che l’interazione con professioniste esperte.

In alcune occasioni lo spazio è dedicato anche ai papà. Il cerchio di mamme si svolge in un ambiente accogliente dove socializzare e condividere la propria esperienza con altri genitori, uscire dall’isolamento che spesso si vive durante i primi mesi di vita del bambino, ricevere supporto e ascolto durante il periodo dell’attesa e durante i delicati e intensi mesi successivi alla nascita del bebè, trovare risorse nello scambio con gli altri genitori, con le professioniste del Centro per le famiglie e con gli esperti durante gli incontri tematici, offrire ai bambini l’opportunità di vivere le prime esperienze di socializzazione con altri bambini, insieme alla mamma e con la presenza di una figura educativa esperta, quale la pedagogista e l’educatrice. Il Cerchio di mamme è attivo presso le sedi del Centro per le famiglie nei seguenti giorni e orari: tutti i venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

I prossimi appuntamenti in calendario sono per il 19 gennaio per un incontro libero e il 26 gennaio con una sessione sul tema ‘Tra coccole, pianti e sorrisi... la costruzione della relazione con il neonato’; a cura di Claire Lajus, pedagogista del CpF.

