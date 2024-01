Parliamo d’Opera: comincia Dardust

Raccontare le pagine senza tempo della musica lirica, i titoli entrati nella storia che sprigionano, oltre a una straordinaria spettacolarità, anche tante occasione di riflessione sull’epoca che viviamo. Rivolgendosi a un pubblico nuovo, che si avvicina, spesso per la prima volta, a questa grande tradizione sonora. È questo l’obiettivo del ciclo di incontri Parliamo d’Opera, fortemente voluto dal sovrintendente Fulvio Macciardi, che, per il secondo anno il Teatro Comunale organizza in Salaborsa (Auditorium Biagi, ore 18.30), chiedendo ad alcuni tra i più originali esponenti della musica italiana di descrivere il loro rapporto con i lavori in cartellone. Non conversazioni specialistiche, quindi, ma approfondimenti che hanno a che fare con la messa in scena delle loro canzoni, con le fonti di ispirazione, con gli ascolti, con la loro relazione, non necessariamente tecnica con partiture immortali.

Il risultato, nella scorsa edizione, è sempre stato molto interessante, svelando passioni profonde per l’opera, come nel caso di Malika Ayane o di Dario e Veronica della Rappresentante di Lista. La rassegna inizia oggi con Dardust, pianista, compositore, arrangiatore, capace di passare con straordinaria disinvoltura dai fraseggi classici al pop ricco di citazioni del progressive rock dei primi anni 70. Discuterà di Manon Lescaut di Giacomo Puccini, che il 26 gennaio aprirà la stagione del Comunale Nouveau. Una anticipazione, la sua presenza a Parliamo d’Opera, del concerto che farà il 29 gennaio al Teatro EuropAuditorium, per presentare il suo album uscito da poco, Duality, con Elisa ospite. Una rappresentazione su disco (e in concerto) della dualità che da sempre caratterizza il suo linguaggio. Da un lato i virtuosismi al piano di derivazione cameristica, dall’altro la seduzione che su di lui esercita l’utilizzo delle macchine elettroniche, sino ad arrivare a ritmi della pista da ballo. Si prosegue il 7 febbraio con Francesco Bianconi, cantante e leader dei Baustelle, una delle rock band più amate in Italia che parlerà del Trovatore di Giuseppe Verdi, mentre il 13 marzo, per introdurre Didone e Enea di Henry Purcell è stato invitato il cantautore Giovanni Truppi, che da qualche anno vive e lavora a Bologna. Il 27 marzo, in occasione del Macbeth di Giuseppe Verdi arriva il rapper Frankie hi-nrg mc e il 24 aprile per la Tosca di Puccini Raiz, il cantante degli Alma Megretta. Grande attesa il 22 maggio per Elio, che ha una formazione classica e segue con molta attenzione la lirica e che affronterà il Don Giovanni di Mozart e il 6 novembre per Appino degli Zen Circus, invitato per il Werther di Jules Massenet. Finale, in attesa di conoscere gli ospiti di altre due date, l’11 dicembre con Cristiano Godano dei Marlene Kuntz e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Gli incontri sono condotti da Perfrancesco Pacoda e Luca Baccolini. L’ingresso è sempre gratuito su prenotazione su Eventbrite.

Infine, Manon Lescaut, una ’pura passione’ tra desiderio e tragedia è l’appuntamento dedicato al titolo pucciniano di In Controluce, Percorsi d’opera tra arte e storia, venerdì 19 gennaio alle 20.30 all’Auditorium Manzoni. Uno psicanalista, Stefano Bolognini, e uno storico dell’arte, Giovanni Carlo Federico Villa ne inseguiranno archetipi ed eredi in un viaggio tra arti visive, letteratura e musica.