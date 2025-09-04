Parma (Pd): "Stop lupi dopo attacchi a Rimini"

Rendere "inospitale" il territorio per fermare la ‘calata’ dei lupi dall’Appennino. E’ la richiesta che alla Regione Emilia-Romagna arriva anche dal Pd, dopo le recenti incursioni nelle zone collinari del riminese. A depositare l’interrogazione è la consigliera regionale dem Alice Parma (foto), che chiede in particolare alla Giunta "quali azioni stia intraprendendo, alla luce dei recenti attacchi di lupi nel riminese, per mitigare la predazione di animali da cortile e rafforzare la tutela di allevamenti e bestiame, valutando e rafforzando, in attesa di nuove indicazioni nazionali, sistemi di monitoraggio e interventi rivolti a mantenere l’equilibrio della specie".