Un autunno di incognite

Matteo Naccari
Un autunno di incognite
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Radiohead BolognaYoox licenziamentiAutoveloxMostre autunnoCantieri tramChi è Chiquito
Acquista il giornale
CronacaParma (Pd): "Stop lupi dopo attacchi a Rimini"
4 set 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Parma (Pd): "Stop lupi dopo attacchi a Rimini"

Parma (Pd): "Stop lupi dopo attacchi a Rimini"

Rendere "inospitale" il territorio per fermare la ‘calata’ dei lupi dall’Appennino. E’ la richiesta che alla Regione Emilia-Romagna arriva anche...

Rendere "inospitale" il territorio per fermare la ‘calata’ dei lupi dall’Appennino. E’ la richiesta che alla Regione Emilia-Romagna arriva anche...

Rendere "inospitale" il territorio per fermare la ‘calata’ dei lupi dall’Appennino. E’ la richiesta che alla Regione Emilia-Romagna arriva anche...

Rendere "inospitale" il territorio per fermare la ‘calata’ dei lupi dall’Appennino. E’ la richiesta che alla Regione Emilia-Romagna arriva anche dal Pd, dopo le recenti incursioni nelle zone collinari del riminese. A depositare l’interrogazione è la consigliera regionale dem Alice Parma (foto), che chiede in particolare alla Giunta "quali azioni stia intraprendendo, alla luce dei recenti attacchi di lupi nel riminese, per mitigare la predazione di animali da cortile e rafforzare la tutela di allevamenti e bestiame, valutando e rafforzando, in attesa di nuove indicazioni nazionali, sistemi di monitoraggio e interventi rivolti a mantenere l’equilibrio della specie".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata