Parma, un prosciutto da festival: "Il turismo diventa esperienza"

"Il turismo diventa un’esperienza". Da oggi fino a domenica torna il festival del Prosciutto di Parma a Langhirano (Parma). Il taglio del nastro è previsto alle 18.30 con la partecipazione di Francesca Romana Barberini, conduttrice della serata e madrina della "tre giorni", insieme a due ospiti d’eccezione: Giulia Ghiretti, medaglia d’oro di nuoto ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, e Francesco Panella, ristoratore di fama internazionale e presentatore televisivo. Quindi non solo prosciutto, ma un vero e proprio viaggio in cui turisti e appassionati si immergeranno nella tradizione, nella cultura e nel gusto di uno degli alimenti emiliani più importanti e riconosciuti al mondo. Tutto questo nello spazio ‘experience’, dove si alterneranno sul palco diversi talk, show cooking, momenti di divulgazione e confronto. A farla da padrone, ovviamente, l’inconfondibile gusto del Parma, protagonista anche di un percorso degustativo. Infatti, sarà possibile acquistare un ticket che permetterà di assaggiare tre diverse stagionature, più una quarta variante ottenuta con il taglio a mano, abbinate a birre, vini e altre specialità gastronomiche del territorio. "Il turismo enogastronomico, rispetto al quale ci siamo mossi con grande anticipo già nei decenni passati, ha raggiunto un ruolo di primissimo piano nella valorizzazione delle nostre eccellenze", dice Alessandro Utini, presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma. Dal 1999, la punta di diamante della kermesse è "Finestre Aperte", il tradizionale appuntamento che si svolge nei primi due week-end di settembre.

L’evento riscuote sempre più apprezzamento da parte dei visitatori e – come suggerisce il titolo della rassegna – permette di scoprire il ciclo di lavorazione e di degustare il Prosciutto di Parma direttamente nei prosciuttifici. A fare da guida saranno i produttori, che mostreranno a 360 gradi come tradizione e passione si uniscano alle caratteristiche uniche del territorio.

"Un prodotto come il nostro deve la sua unicità ai tratti peculiari del territorio in cui è realizzato, del tutto unici e non replicabili in nessun altro luogo: un microclima particolarmente adatto alla stagionatura dei prosciutti e un patrimonio di conoscenze e abilità produttive che le persone tramandano da generazioni e che sono la condizione imprescindibile per l’esistenza del Prosciutto di Parma – specifica Utini –. Da sempre ci impegniamo a restituire a questa terra tanto generosa ciò che quotidianamente ci dona. Per questo, siamo così orgogliosi di attività come il Festival e Finestre Aperte, che permettono alle persone di incontrare i nostri produttori e di assaporare non soltanto un prodotto di eccellenza, ma un intero territorio fatto di bellezze paesaggistiche, arte e storia".