Parmeggiani punta al bis contro Mister X

Due o tre certezze animano a Sasso Marconi la competizione elettorale dell’8 e 9 giugno prossimi per l’elezione del nuovo sindaco: il centrosinistra ripresenta senza tentennamenti il sindaco uscente Roberto Parmeggiani, che punta al secondo mandato, il centrodestra si presenta con una lista unica e Marco Mastacchi fa un passo indietro nella lista civica Dimmi. Rimane nel suo seggio in Regione, dove si tornerà a votare tra un anno.

Intanto, è buio pesto sul candidato sindaco del centro destra. Circolano alcuni nomi e, tra i tanti, quelli di Renzo Corti, ex assessore all’Urbanistica nella giunta di centro sinistra dell’ex sindaco Stefano Mazzetti, e quella di Beppe Cremonesi, il cattolico con un lungo passato alla guida della Cisl di Bologna. Sta di fatto che un centrodestra compattato cerca di supplire all’errore di cinque anni fa, quando la Lega si sfilò, presentò un proprio candidato, portò a casa un buon 16 per cento dei consensi, ma impedì ai civici di ottenere la maggioranza e il sindaco, portando a casa solo il 35 per cento dei voti.

"Tutta la coalizione di centrosinistra a Sasso sostiene la ricandidatura per un secondo mandato di Roberto Parmeggian – annuncia con fierezza Libero Barbani, segretario comunale del Pd sassese – il 9 marzo prossimo comincerà la campagna elettorale. Pur essendo un personaggio prestato alla politica, Parmeggiani si è trovato a gestire alcune gravi emergenze: il Covid che ha bloccato e cambiato tutti, da un lato, e la chiusura del Ponte da Vinci, dall’altro, a causa dei cedimenti strutturali di alcuni piloni in cemento armato. In più, negli ultimi anni ha dovuto fare fronte a ben 106 frane create dalle piogge sulle nostre colline. Con il Covid il nostro sindaco uscente se l’è cavata bene, con il ponte è riuscito a inaugurare la nuova struttura tre mesi prima e con le frane ne ha sistemate almeno la metà".

Percorso in discesa anche nel centrodestra? "L’accordo sulla lista unica è un buon risultato – sottolinea Marco Mastacchi, capolista dei civici nella competizione di cinque anni fa – adesso bisogna scegliere il candidato sindaco giusto tra una rosa di nomi. Ce ne sono diversi in ballo, si tratta di trovare una condivisione totale tra i vari rappresentanti delle liste di centrodestra. La mia decisione di non ripresentarmi è legata alla volontà di non abbandonare un progetto civico, alla responsabilità di non tradire tante aspettative".

Nicodemo Mele