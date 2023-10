Parmigiano e i suoi fratelli. Due giorni di degustazioni

I sapori autentici della tradizione sono al centro della seconda edizione Formaggino d’Appennino, in programma a Castel di Casio domani e domenica. L’evento è dedicato alla conoscenza del formaggio, delle aziende allevatrici di animali e dei caseifici. Vuole essere un punto di scambio, di informazione e di conoscenza per gli operatori del settore e per il consumatore. L’obiettivo primario è quello di fare conoscere il territorio attraverso le aziende ed i prodotti. Quindi offrire la giusta attenzione per imparare a riconoscere le caratteristiche dei differenti tipi di Parmigiano Reggiano e degli altri formaggi e scoprire gli abbinamenti più indicati con i prodotti locali.

Durante l’evento saranno presenti stand gastronomici per pranzo e cena, sia sabato che domenica. Domani sera e domenica sera concerti e spettacoli dal vivo. La parte culinaria sarà anche supportata da uno spettacolo di cucina in piazza, dove un’attività ristorativa del territorio realizzerà una ricetta con il formaggio come protagonista. Non mancherà l’informazione, anche grazie a un piccolo convegno in cui si tratteranno alcuni temi legati all’Appennino.

Il programma prevede per domani a partire dalle 9.30 fino alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18, con durata di 30 minuti, degustazioni presso gli stand dei singoli produttori supportate da Apr, banchi Parmigiano Reggiano, e da Onaf, banchi di altri formaggi. Attorno alle 12 è previsto lo spettacolo di cucina con la dimostrazione pratica di una ricetta con formaggio eseguita da un cuoco del territorio. Domenica alle 10: inizio cottura del Parmigiano Reggiano, apertura e vendita della forma realizzata nella prima edizione, degustazione della ricotta post formatura. Mercato dei prodotti locali e dei formaggi dalle ore 10.

Pomeriggio, dalle 14.30 tre sessioni di degustazioni di Parmigiano Reggiano e formaggi dei partecipanti con vino e sakè. Ogni sessione dura circa 45 minuti.