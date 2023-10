Parodie impossibili e scoop sconcertanti. Vent’anni di Oblivion

Sono due anniversari importanti per Bologna: i duecento anni del Teatro Duse e i primi venti degli Oblivion. E il festeggiamento è doppio, perché proprio in quel teatro il gruppo che arrivava direttamente dal Dams si esibì nel suo primo spettacolo. Quella di stasera (alle 21), dal titolo 200, ma anche 20, è una serata "piena di scoop sconcertanti, momenti romantici, parodie impossibili – raccontano i protagonisti - che svelerà finalmente il ruolo degli Oblivion nel declino del teatro italiano". In scena un’intervista-show, in cui gli Oblivion ripescheranno dagli archivi i brani di alcuni tra i più grandi interpreti della canzone comico-parodistica e del teatro canzone.