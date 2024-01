Parola ai cittadini: "Basta fare rispettare i 50 chilometri orari": "Sicurezza prioritaria"

Continua il dibattito sulla ‘Città 30’. Così come il nostro sondaggio, che mira a dare voce ai cittadini riguardo questa novità per la viabilità bolognese, che ha modificato il limite di velocità nella maggior parte delle arterie cittadine abbassandolo a 30 chilometri orari. I lettori del Carlino infatti possono dire la propria opinione in merito rispondendo al sondaggio lanciato dal giornale tramite i tagliandini da ritagliare e compilare (si trova proprio in fondo a questa pagina) oppure sul nostro sito online, o sui profili social della testata. Il coupon da ritagliare va poi spedito all’Ufficio marketing del nostro giornale, via Mattei 106 (40138); in rete, si può votare direttamente sul sito ilrestodelcarlino.it/bologna. Ecco alcuni dei messaggi che ci sono arrivati in questi giorni.

**********

La bella Bologna sta diventando una delle città più invivibili d’Italia: no alla città 30.

Claudia Carusi

**********

No, basterebbe fare rispettare il limite dei 50 chilometri orari. Altrimenti si guarda più il tachimetro che la strada. Inoltre, è difficile seguire l’alternanza di limiti di velocità tra una strada e l’altra, in un quartiere che non si conosce.

Coupon non firmato

**********

No a Bologna Città 30. Disincentivare l’uso dell’auto non si può finché gli autobus arrivano troppe volte in ritardo e quindi risultano impossibili da usare perché non sono affidabili.

Coupon non firmato

**********

Ormai vanno più forte i ciclisti delle auto. Tra l’altro spesso sembra che per loro non valgano le regole della strada, perché li vedo passare anche con il semaforo rosso.

Antonio Alvisi

**********

Sì: il piano traffico è una cosa seria. Lamentarsi del limite dei 30 equivale a chiedere di spegnere tutti i semafori, abolire i sensi unici, togliere i limiti di velocità e lasciare vigili, polizia e carabinieri nei loro uffici.

Nino Villa

**********

Con l’ansia di non superare i 35 chilometri orari, guidare è molto, molto più pericoloso. Il limite dei 30 servirebbe solo entro i viali. E ci vorrebbero sanzioni esemplari per chi chatta in auto.

Coupon non firmato

**********

Il limite dei 30 andrebbe adottato solo nelle strade pericolose, mentre per il resto è sufficiente quello dei 50 chilometri all’ora, facendolo però rispettare con controlli più severi.

Coupon non firmato

**********

Come detto più volte, occorre un referendum per capire quanti effettivamente concordino con il sindaco Lepore e l’assessore Orioli. Per ora petizioni e sondaggi indicano che Bologna30 è voluta da una sparuta minoranza, ovvero il Pd interessato agli incassi delle multe e le associazioni delle famiglie delle vittime, spinte da obiettivi più nobili, ma obnubilati dal desiderio di rivalsa. In ogni caso parliamo, forse, di un 15-20% del totale dell’elettorato.

Commento online

**********

Bastava fare rispettare il limite che già c’era. Così invece si creano soltanto più problemi a chi usa l’auto.

Commento online