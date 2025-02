Parola alle istituzioni: "Università e imprese. Un patto proficuo"

Ad aprire l’evento nella sede di Fondazione Fashion Research Italy, i volti istituzionali del territorio, dal contesto accademico a quello politico. Dopo l’introduzione a cura della direttrice di Qn, La Nazione, Il Giorno, il Carlino e Luce! Agnese Pini e la conduzione del vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini, e i saluti del padrone di casa Pietro Cervellati, brand ambassador della Fondazione, parola al rettore dell’Unibo Giovanni Molari. "I nostri distretti sono valori aggiunti per la regione – riflette Molari –. Per questo, università e imprese devono viaggiare insieme, perché generano un mutuo e continuo beneficio di scambio", non solo per "gli studenti che vanno nelle imprese", ma anche e soprattutto per "lo scambio di informazioni, ricerca e tecnologie". Una collaborazione proficua che intreccia il mondo didattico con quello del lavoro.

Lo sguardo, poi, è passato al contesto regionale, grazie all’intervento del vicepresidente della Regione Vincenzo Colla: "Se pensiamo alla logistica, dobbiamo fare uno scatto - sostiene il vicepresidente -. Ma l’impresa manifatturiera è eccezionale e sul packaging siamo leader". Il pensiero, poi, va allo scenario internazionale, guardando i competitor agguerriti per l’Europa, come Stati Uniti e Cina: "Io sono molto europeista, questa Regione lo è molto, così come la giunta. Noi da quel tavolo non ci alziamo - avverte Colla -. L’Europa deve dare una sterzata". In questo senso, "sento una nuova discussione in Europa, come se dovessimo posizionare un nuovo orgoglio e un nuovo senso politico della traiettoria da seguire - continua -. La Ue ha posizionato il traguardo del 2030" sull’economia green "senza però fissare una traiettoria industriale".

All’iniziativa di Qn Distretti, anche l’assessora comunale Anna Lisa Boni, che insiste su tre fattori chiave: "Cambiamento, collaborazione e cultura dei consumatori -. Noi stiamo facendo molto, come Bologna Missione Clima e sull’attrazione sul territorio dei talenti" da inserire nel mondo delle imprese.