Parola dei lettori: "Puntuale e corretto. Il vostro quotidiano è uno di famiglia"

Un’atmosfera magica ha avvolto Palazzo Re Enzo, dal tardo pomeriggio alla serata di ieri, per la festa dei 140 anni de il Resto del Carlino. Tanti i bolognesi e i passanti che, nonostante qualche goccia di pioggia, si sono assiepati, curiosi, attorno allo storico palazzo del centro della città, guardando per alcuni minuti la proiezione di un video realizzato per l’occasione.

Le immagini del lavoro quotidiano dei cronisti delle redazioni si mescolano con le prime pagine storiche della testata nata a Bologna nel marzo del 1885, quelle che narrano gli avvenimenti più importanti avvenuti, anno per anno, nel mondo, in Italia e nelle nostre città. Da lì, le immagini inquadrano gli screenshot di smartphone e ipad con i siti online: già, perché in 140 anni le trasformazioni sono state tante, ma l’affetto dei lettori non è mai venuto meno.

"Il Resto del Carlino è la mia città, la rappresentazione di quello che siamo – racconta una bolognese doc, Letizia, mentre passeggia con gli occhi rapiti dalle immagini proiettate –. È sempre stato fin da bambina nella mia casa: Il Carlino per mio padre era il momento quotidiano dell’aggiornamento. Un momento prezioso, che non andava interrotto per nessun motivo al mondo. Ricordo tantissime firme del giornale perché i fondi, gli articoli diventavano anche oggetto di discussione in famiglia. Il Carlino è sempre stato, dunque, momento di coesione e dialogo".

A parlare con entusiasmo anche del quotidiano bolognese, commemorandone l’importante genetliaco, Giuseppe: "Il Carlino è la nostra memoria, fin da bambino lo ricordo sul tavolo del salotto di casa o nel tinello. È qualcosa che c’è, molto di più di un giornale: un simbolo, un punto di riferimento".

Lo definisce un’imprescindibile fonte di informazione, poi, Lorenza: "Il Resto del Carlino è il giornale più dettagliato nella cronaca tanto della nostra città quanto dell’intera provincia di Bologna. Importante per l’informazione, un ‘luogo’ sicuro da cui avere notizie su quello che succede e informazioni utili per tutti coloro che vivono in città e che transitano sul territorio per turismo e fiere".

Un antidoto, insomma, in un’epoca di fake news e filmati spesso manipolati con le ultime tecnologie di intelligenza artificiale. Un’altra lettrice di lungo corso del quotidiano lo definisce così: "Per me il Carlino rappresenta il quotidiano di tutti i giorni, chiaro e trasparente. Puntuale nell’informare i cittadini, in tempo reale, su tutto ciò che accade nella nostra città. Vorrei, poi, sottolineare quanto io sia grata di avere chi ci permette di essere sempre informati e chi ci dona una buona, equilibrata e corretta informazione".

Carta o web, il risultato non cambia, insomma. Le parole di stima usate dai cittadini hanno racchiuso quello che, intanto, veniva proiettato sulle pareti del palazzo che affaccia sul Nettuno: "Il tuo giornale, la tua storia, la tua voce", è lo slogan scelto. Fotogrammi che hanno catturato l’attenzione di tanti, anche turisti, che hanno potuto così partecipare alla giornata di festa per i 140 anni del nostro quotidiano.