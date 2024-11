"Parole come botte". Incontro sul cyberbullismo

"Parole come botte": un incontro con i genitori per parlare di cyberbullismo. Appuntamento in Mediateca domani alle 18: dialogo con il padre di Carolina Picchio, la giovane morta suicida nel 2013, a cui è dedicata la prima legge in Europa a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto delle offese in rete. Identificare e prevenire gli episodi di cyberbullismo: è questo l’obiettivo dell’incontro organizzato dal Settore Giovani del Comune in collaborazione con Open Group Impresa Sociale e l’impegno della Fondazione Carolina, l’organizzazione dedicata alla memoria di Carolina Picchio. L’incontro, (con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti), è dedicato soprattutto a genitori ed educatori e vedrà la partecipazione del papà di Carolina, Paolo Picchio, e di Paolo Bossi, formatore dei processi educativi.

Nel corso dell’incontro si cercherà di capire come identificare, prevenire e gestire gli episodi di cyberbullismo nei contesti educativi partendo proprio dalle ultime parole di Carolina prima della sua morte: "Le parole fanno più male delle botte. Ciò che è accaduto a me non deve più succedere a nessuno".

L’appuntamento fa parte del progetto "SociAL Stories San Lazzaro – nuove sfide digitali" che ha partecipato al bando della Regione per sensibilizzare i giovani sull’utilizzo consapevole dei social media e dell’intelligenza artificiale con il coinvolgimento anche degli studenti delle scuole del territorio. E saranno rivolti proprio agli studenti degli istituti Majorana e Mattei i due incontri "Papà Picchio, un abbraccio vale più di 1000 like" (6 e 7 novembre negli spazi del circolo Arci San Lazzaro). Infine il 7 e l’11 novembre, in Mediateca, Stefano Laffi (sociologo, ricercatore e consulente di progetti rivolti ad adolescenti e giovani) parlerà di fake news.