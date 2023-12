Parole d’ordine: auguri a tutti e siate lieti

Barberini Mengoli

È da un mese che ci scambiamo gli auguri. È da un mese che, chi lavora, tenta di chiudere le pratiche perché sembra che incomba la fine di un’epoca. È da un mese che ci salutiamo come se non ci fosse un domani. Per fortuna tra poco tutto questo finirà e saremo finalmente quelli di prima ma, ahimè, con un anno in più! La parola ‘auguri’ è ormai entrata nel nostro lessico quotidiano, e non è detto che dopo l’Epifania qualcuno non la continui a usare. Al di là di tutte le battute, le festività natalizie sono sempre state così: tanto cibo, tante calorie e poi promesse su promesse di iniziare la dieta. Ogni anno i media, e ora anche i social, imperversano con le loro seduzioni sugli acquisti migliori e si rimane invischiati nelle micidiali tentazioni. Ma si, viziamoci un po’, spendiamo e stiamo tranquilli! Soprattutto ora che la guerra, i cambiamenti climatici, l’intelligenza artificiale e i temi sulla moralità ci avvolgono in maniera travolgente, cerchiamo, per qualche giorno, di dimenticarli e di preparare la forza per affrontarli con più equilibrio al momento giusto. "Chi vuol esser lieto sia – diceva Lorenzo il Magnifico – del doman non v’è certezza". Direi che questo è un buon modo per affrontare la vita. Cerchiamo di partecipare alle piccole gioie che ci vengono concesse dal destino, anche se l’animo non è ben predisposto. È indubbio che il contatto con la famiglia segni un momento importante, ci si sente più protetti se siamo avvolti in un forte legame. Il presepe riassume, a ragione, il concetto di famiglia da generazioni, bisognerebbe che i giovani se lo ricordassero nei momenti bui della loro vita. E comunque i valori che ci hanno tramandato i nostri avi restano dei macigni di certezze. Alla fine la bontà e la generosità d’animo vincono sempre, bisogna però avere la pazienza di aspettare, non si deve avere fretta, prima o poi l’attesa sarà altamente ricompensata.