Parole luminose per difendere i nostri sogni

Una scritta luminosa in verticale campeggia sulla facciata di Galleria Cavour 1959. Le parole (che resteranno fino all’8 febbraio) sono dell’artista Pietro Terzini e invitano a prendersi cura dell’altro, a inseguire i propri sogni, a essere forti e allo stesso tempo ad amare e vivere liberi. L’installazione realizzata da Visivalab vuol lanciare un messaggio universale che tiene conto del site specific bolognese. Galleria Cavour 1959 da sempre spazio di ritrovo, con questa installazione ’parla’ direttamente a chi la frequenta attraverso la frase che da anche il titolo all’opera ’I’ll be here/ any time’. Una chiusa che esprime il carattere di un luogo da sempre solido punto di riferimento per la città, metafora di quel sostegno che ognuno di noi nella vita cerca attraverso i propri affetti.

"Il messaggio – racconta Pietro Terzini che per la prima volta approda in città con una delle sue opere – è un invito a vivere appieno ogni giorno senza paura, inseguendo i propri sogni, sapendo che possiamo sempre contare sull’appoggio delle persone a noi care". Terzini spazia dal digitale alla fine art, passando per la street art. Al centro della sua arte c’è il mondo contemporaneo in cui la moda gioca un ruolo centrale insieme al capitalismo, al consumismo e all’amore nell’era dei social media. L’artista collabora con alcuni dei più importanti brand del mondo, tra cui Nike e Tod’s. "Siamo fieri di questa inedita collaborazione con Terzini – afferma Paola Pizzighini Benelli, ad di Magnolia Srl –. Pietro, con la sua firma distintiva ha ben interpretato i codici fondamentali di Galleria Cavour 1959, che nel suo essere un’opera architettonica razionalista è sempre stato l’autentico punto di ritrovo della città. Questa collaborazione continuerà anche per tutto il periodo di ArteFiera, e testimonia il nostro impegno nel portare avanti le tradizioni mentre abbracciamo l’arte contemporanea".