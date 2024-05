’Parole nel Chiostro’:. Helena Janeczek e il tempo passato

Per il secondo anno la rassegna ’Parole nel Chiostro’ apre alla città il bel cortile interno del convento di via Santa Margherita, dedicandolo agli incontri con gli autori. Domani alle 19 sarà ospite Helena Janeczek, scrittrice tedesca naturalizzata italiana, presenta il suo ultimo libro ’Il tempo degli imprevisti’ (edGuanda) in dialogo con Alessandra Sarchi e Andrea Tarabbia. Storie di destini individuali che che, incrociando i grandi rovesciamenti della Storia, diventano destini eccezionali capaci di consegnarci il senso di un’eredità collettiva. Ci interrogano e ci invitano a fare i conti con l’eredità irrisolta del secolo passato per trovare altri e necessari strumenti con cui affrontare il nuovo millennio.