Parpaia festeggia i cinquant’anni "Mezzo secolo di eventi e gusto"

Cinquant’anni di ‘Parpaia’. E’ la pizzeria di Crevalcore, in viale Italia, che nei giorni scorsi ha festeggiato il mezzo secolo di attività. "Nel 1967 – spiega Giulio Santarini, proprietario del locale – sorse a Crevalcore il parco ‘Fratelli Cervi’, ricco di alberi e dotato di panchine, di una graziosa fontana e di una divertente pista di pattinaggio. La famiglia di mia mamma, Milena Rondelli, pensò allora di realizzare un bar di fianco alla loro abitazione per un ritrovo nei mesi estivi. Nel 1973 Milena, con il marito Loris Santarini (mio padre), decise di ampliare il locale facendo nascere la pizzeria ‘La Parpaia’. La ‘parpaia’, in dialetto bolognese è la farfalla notturna". E continua: "Il nuovo locale si caratterizzava per familiarità e accoglienza. Loris e il suo gruppetto di amici e clienti decisero, nel 1976, di fondare ‘Radio Etere’, una radio libera che aveva sede proprio all’interno della pizzeria. Una grande passione durata circa un anno e mezzo". Nel 1993 Loris passò il testimone al figlio Giulio, che, oltre a portare avanti l’attività, organizzava dapprima tornei di calcetto, poi serate danzanti. Ed infine, da 16 anni a questa parte, anche spettacoli di burattini. "Abbiamo festeggiato – aggiunge Giulio Santarini – i 50 anni di attività, alla presenza del sindaco Marco Martelli che ha consegnato a mia mamma Milena una targa di riconoscimento".

p. l. t.