Parri, coinvolti 10mila studenti nelle attività

Sono oltre diecimila gli studenti

di ogni ordine e grado, coinvolti nelle attività didattiche dell’Istituto Parri. Numeri che superano il record dell’anno precedente e che confermano "una forte e crescente domanda di storia" da parte di professori e alunni. Circa 5.500 degli studenti coinvolti frequentano scuole della città, 4.500 quelle dell’area metropolitana e 600 quelle del territorio regionale. "È un bilancio positivo, che conferma un lavoro consolidato con gli insegnanti di storia delle nostre scuole – sottolinea il presidente dell’Istituto Parri, Virginio Merola (foto) –. C’è una forte domanda, in particolare sui temi del secondo Novecento, del razzismo e dell’educazione di genere". Su quasi trecento prenotazioni, 134 riguardano la Storia del Novecento e la Resistenza: le più richieste sono la storia della mafia, la passeggiata storica e il laboratorio con le fonti dedicato alle leggi razziali. Hanno ricevuto un ottimo riscontro le attività legate alla strage di piazza Fontana, alle guerre in ex Jugoslavia, al Vietnam, al genocidio in Rwanda. Crescono le richieste per i percorsi sul fenomeno migratorio. Per l’educazione civica poi sono stati registrati ottimi riscontri per i percorsi sul digitale, con particolare riferimento al laboratorio sulle fake news. Così come resta di grande rilievo l’azione, svolta con il sostegno dell’Ufficio Pari Opportunità del Comune, per le attività dedicate alla storia delle donne e alle questioni di genere: "Abbiamo introdotto un nuovo incontro legato alla mascolinità tossica – conferma la direttrice dell’Istituto Parri, Agnese Portincasa –: una lezione dialogata che gli studenti apprezzano moltissimo". Sul conflitto israelo-palestinese invece "stiamo approntando un dossier di fonti dedico ai docenti e vorremmo organizzare un incontro di formazione per aiutarli a gestire le domande complesse che arrivano dagli studenti".