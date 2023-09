Parrocchia centenaria. Zuppi ad Armarolo

La parrocchia di Santa Margherita di Armarolo, a Budrio, oggi compie cent’anni e per l’occasione è stata organizzata una giornata di festeggiamenti. Si parte con la messa alle 11.30, dopo la quale si terrà un incontro conviviale, su prenotazione, aperto a tutti, ma specialmente agli ex parrocchiani e a coloro che vogliono tornare in quello che è stato un posto del cuore. Ad accogliere i fedeli in una giornata così importante il parroco don Franco. Nel pomeriggio, alle 17,30, il cardinale Matteo Zuppi sarà presente al rosario e alla successiva processione con la venerata Immagine della Beatà Vergine della Cintura. Al termine, l’arcivescovo incontrerà tutti gli intervenuti in un momento di festa comunitaria. Sarà disponibile un volume commemorativo dei 100 anni trascorsi dalla piccola comunità, contenente un ricco corredo illustrativo e recante la presentazione dello stesso arcivescovo.