Parrocchia di Cristo Re. Al via la Festa del Creato

Domenica speciale, domani, a Cristo Re, la parrocchia di via Emilia Ponente. Prima ’Festa del Creato: Laudato Sii’ promossa sia dal parroco, don Alessandro Marchesini sia dalla comunità parrocchiale. Sarà una giornata sugli alberi, con gli alberi, per gli alberi, per conoscerli meglio e imparare ad apprezzarli.

Il tutto comincerà con la Santa Messa delle 10 che sarà particolarmente animata. Al termine della funzione tutti i partecipanti si recheranno le parco antistante il Centro Don Mazzoli, in via del Giacinto, dove verranno allestite alcune postazioni per lo studio dell’anatomia e della salute dell’albero. Ci sarà anche una dimostrazione in tree climbing (arrampicata sugli alberi). In occasione della festa il Comune e il quartiere provvederanno a piantare due alberi.

Nel pomeriggio ci saranno momenti per tutti con gli interventi di don Maurizio Marcheselli (Il Creato) e di Angela Righi, che parlerà di suolo, agricoltura e desertificazione. Non mancheranno gli interventi della presidente del quartiere, Elena Gaggioli e di alcuni agronomi forestali. Per i bambini previsti laboratori ad hoc.