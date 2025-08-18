Il parroco della Barca: “La morte di Bader resta una ferita aperta”

Bologna, 18 agosto 2025 – “Quando muore un ragazzo in questo modo, per strada, dietro alla chiesa, viviamo tutti la stessa sofferenza. Fatti come questo colpiscono il quartiere e ci costringono a interrogarci. Partecipiamo tutti dello stesso dolore. La morte di Bader è una ferita aperta per la nostra comunità e cerchiamo di affrontare insieme la situazione e le sue conseguenze”. Don Andres Bergamini è il parroco della Barca, segue le parrocchie di Sant’Andrea e della Beata Vergine Immacolata. Proprio in strada dietro la chiesa di Sant’Andrea, il 25 aprile, è stato ucciso Bader Essefi. Aveva 19 anni e lavorava come aiuto cuoco in un locale di via Saragozza.

Don Andres, alla Barca si respira un’aria pesante tra furti, spaccio, omicidi e degrado. Come vivete la situazione?

“Noi siamo in contatto costante con il quartiere, in molti modi. A partire dal servizio del Centro di ascolto Caritas. Ogni mercoledì si distribuisce cibo e ci si mette appunto in ascolto delle problematiche delle persone”.

Quante persone seguite?

“Al momento oltre 150 famiglie, molte sono italiane”.

Quali i bisogni principali?

“Al primo posto, tra le richieste, c’è sempre la casa. Ma anche il necessario per provvedere ai bambini piccoli, ad esempio pannolini e latte, o soldi per pagare l’affitto e le bollette. Riusciamo a coprire tutte le esigenze grazie al progetto della Caritas diocesana ‘Cinque pani e due pesci’, e ogni spesa viene rendicontata”.

Ma ci sono anche altri bisogni.

“Sì, in tanti vengono a chiedere aiuto per problematiche educative riguardo i figli. Ci sono genitori che fanno fatica perché lavorano entrambi tutto il giorno e ci sono donne che hanno i mariti in carcere o figli che non frequentano più la scuola ed entrano in giri strani nel quartiere. Ecco, noi cerchiamo di ‘intercettare’ queste situazioni e aiutare le persone in difficoltà”.

Come?

“Da noi è attivo ad esempio il progetto del doposcuola per bimbi, ragazzini delle medie e superiori, tramite l’Ape onlus, associazione della della Beata Vergine Immacolata che opera su tutto il territorio. Quello del sabato rivolto alla elementari conta una quarantina di bambini, quasi tutti stranieri”.

Come funziona invece il recupero scolastico?

“È molto interessante. Ci sono bimbi che non vanno più a scuola, ma che accettano di partecipare a questo progetto: vengono in parrocchia, la mattina, e seguono i laboratori di musica, cucina, falegnameria. Laboratori che valgono come ore scolastiche, grazie a una convenzione con il Comune e con la scuola”.

Oltre a questo?

“C’è il corso di italiano per i genitori, molto frequentato, e poi momenti di condivisione e incontro. Ad esempio, abbiamo festeggiato tutti, cattolici e musulmani, durante il ramadan, mangiando insieme al tramonto. È con queste occasioni che nascono amicizie e si costruscono relazioni. Una volta all’anno poi organizziamo il pranzo dei popoli: ognuno porta qualcosa da mangiare, i bimbi giocano insieme e ci si scambiano ricette, sono momenti molto partecipati”.

Chi sono i volontari?

“Ne abbiamo di tutte le età, dai giovani universitari ai pensionati del quartiere che si mettono a disposizione. Un gruppo variegato, ma molto unito. Ecco, sono tanti i modi in cui cerchiamo di prevenire il disagio, puntando soprattutto sui ragazzi e l’aiuto allo studio, sulle relazioni con i loro genitori e sulla costruzione di rapporti di amicizia e fiducia”.