Parrucchiere ed estetiste per le pazienti oncologiche

Sono più di 350 donne in chemioterapia che, dal 2011, hanno ricevuto consigli, accorgimenti e suggerimenti per affrontare gli effetti delle terapie a cui sono sottoposte, attraverso incontri con ‘esperti’ di bellezza della Cna. Ieri mattina è partita l’edizione 2023 del progetto ’Un trucco per star meglio. Make up in Oncologia’ di Cna Bologna e Policlinico Sant’Orsola, con il sostegno dell’associazione Loto Odv. Il progetto, che vanta una partnership siglata già dal 2011, prevede il coinvolgimento di dieci tra acconciatori ed estetisti associati a Cna Bologna che gratuitamente offrono questo servizio alle pazienti del reparto di Oncologia medica senologica e ginecologica nel padiglione 26 del Policlinico. Ieri il primo appuntamento del 2023: come negli anni scorsi gli incontri sono mensili. Loto, impegnata nella lotta al tumore ovarico e ai tumori ginecologici, collabora stimolando alla partecipazione ai corsi di make up le pazienti malate di tumore ovarico offrendo un kit per il make up. Possono quindi prenotare la consulenza all’infermiera di riferimento, vengono ricontattate telefonicamente e fissano un appuntamento. All’interno dell’ospedale è stata allestita una saletta per il trucco. I trattamenti offerti sono di due tipi: gli acconciatori offrono un massaggio al cuoio capelluto, consigli su colore, taglio, acconciatura e sulla manutenzione delle parrucche.

Le estetiste invece, partendo dai prodotti di make up che ogni paziente porta con sé, si occupano del trucco. Aliona Bordeianu e Stefano Pizzirani, estetista ed acconciatore Cna parlano di "esperienza che ci arricchisce, sia umanamente che professionalmente". Per Antonio Gramuglia, presidente Cna Bologna, Make Up "enorme soddisfazione vedere che ogni anno le pazienti tornano per ringraziare i nostri imprenditori coinvolti nel progetto". L’attenzione alla persona sotto tutti i punti di vista, aggiunge Claudio Zamagni, direttore dell’Oncologia medica senologica e ginecologica del Sant’Orsola, "aiuta le donne ad affrontare con maggiore forza le cure oncologiche e favorisce una più stretta aderenza alle terapie".