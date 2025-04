Parrucchieri, bar e prelibatezze: "Europa possibile, non molliamo"

"Casalecchio, qui, è proprio un ’covo’ di tifosi. Castro e Dominguez abitano qui vicino, il primo ogni tanto è venuto anche al bar, insomma ci sentiamo proprio immersi in questa atmosfera legata al Bologna Calcio. E anche i nostri clienti lo sentono". Patrizia, che gestisce ’Il Barettino’ di via Garibaldi 34/2, a Casalecchio di Reno, insieme al titolare Roberto Veggetti, è una tifosissima rossoblù.

"Andavo allo stadio con mia mamma, possibilmente in curva, poi ho avuto anche per un po’ l’abbonamento - osserva Patrizia -. È la prima volta che aderiamo all’iniziativa Ascom, devo dire che è molto divertente". Le ’Vetrine rossoblù’, infatti, con cui Ascom e i partner intendono spingere ancora una volta il Bologna in Europa, si stanno allargando sempre più in città e in provincia. E l’improvvida sconfitta con l’Atalanta di domenica, è uno stop che non fa venire meno la fede. "Un inciampo può capitare – insiste Patrizia –. Capisco che veniamo da anni anche di grande sofferenza, ma non possiamo dare per scontato di andare in Champions tutti gli anni, a prescindere".

Dall’hinterland al cuore del centro storico. Nella vetrina di Fabbri 1905, due sciarpe del Bologna avvolgono altrettante amarene giganti, e subito dietro campeggia un grande vaso bianco e blu dal classico design dell’azienda, con al centro lo scudetto rossoblù. "Un’edizione speciale tirata in 500 esemplari – spiegano dal negozio di Fabbri 1905 –. Diversi sono i turisti che si fermano e chiedono della squadra, incuriositi dalla variante". In ottobre "è passato anche Joey Saputo con la moglie, l’iniziativa griffata gli è piaciuta moltissimo", chiude la dipendente.

Dalle dolcezze ai capelli, con Jolly System Parrucchieri di via San Felice 6. La vetrina è caratterizzata dalla foto di un cliente circondato da stelle rossoblù e la scritta ’L’Europa è una regola’, che riprende, tra l’altro, la celebre canzone di Luca Carboni Bologna è una regola. "Avevo già aderito alla precedente edizione, e ha portato bene – ricorda il titolare Fabrizio Rossi –. Io vado allo stadio con mio papà, che ha 86 anni, in negozio si parla spesso dei rossoblù con i clienti, tra le tante chiacchiere che facciamo. Quest’anno sta andando bene: chissà che alla fine non ci scappi un trofeo...".

Andrea Bonzi